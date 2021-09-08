Биткоин обвалился на 20% из-за Сальвадора: что случилось

Центрально американская страна Сальвадор 7 сентября приняла биткоин как официальное платежное средство. Такая казалось бы положительная новость для криптовалюты привела к ее стремительному падению.

Обвал биткоина

Цена биткоина во вторник, 7 сентября, упала до самого низкого уровня за почти месяц, опустившись с 52 тысяч до 43 тысяч долларов, то есть на 20%. В среду, 8 сентября, биткоин стоит более 45 тысяч долларов, по данным Coindesk.

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Стоимость биткоина течение последнего месяца / График CoinDesk

Биткоин в Сальвадоре

Это нанесло вред не только инвесторам, но и Сальвадору, который потерял около 3 миллионов долларов.

Принятие биткоина в Сальвадоре произошло не так, как предполагал президент Найби Букел, когда начал свой смелый эксперимент.

Такие платформы, как Apple и Huawei не поддержали местный цифровой кошелек Chivo, чьи серверы пришлось временно отключать из-за наплыва регистрации новых пользователей. Хотя впоследствии его приняли Starbucks и McDonald's.

Правительство даже раздал сальвадорцам по 30 долларов в биткоинах каждому, чтобы поощрить его принятия.

Граждане против

Жители Сальвадора в основном негативно высказались о принятии биткоина. Более 1000 протестующих собрались у Верховного суда страны, где жгли шины.



Протестующие на улицах Сальвадора / Фото EPA

Оппозиционный политик Джонни Райт Сол в комментарии BBC рассказал, что жители Сальвадора знают крайне мало о криптовалютах и решение было поспешным.

Мы не есть врагами криптовалют или биткоина. Но мы считаем, что не стоит заставлять предприятия принимать биткоины в качестве оплаты. Государство берет на себя гарантии и риски. Но на самом деле все ложится на наши плечи – на плечи обычных налогоплательщиков,

– убеждает политик.

Кроме финансовой нестабильности, противники инициативы отмечают, что принятие биткоина может стимулировать незаконные транзакции.

Однако есть и те, которые поддерживают решение президента. В частности, Эд Эрнандес – владелец продуктового магазина в Сальвадоре – считает, что принятие нового платежного средства в виде биткоина только облегчит ему ведения бизнеса. До пандемии клиенты часто рассчитывались с ним поддельными купюрами, и он поддерживает переход на цифровые валюты.



Предприниматель поддержал инициативу президента / Фото Эд Эрнандес

Да, я воспринимаю это как риск, но во всем в жизни существует риск. Когда мы имеем магазин, мы иногда покупаем товар, который не удается продать. Там, где другие видят кризис, я вижу возможность,

– рассказывает предприниматель.

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