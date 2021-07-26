Биткоин и другие криптовалюта стремительно выросли в цене

Криптовалюты начали восстанавливать то, что теряли прошлыми неделями. В частности, биткоин за день вырос на 12%, а Dogecoin – на 16%.

Капитализация глобального криптовалютного рынка выросла на 9,27% – до 1,52 триллиона долларов. Это самый высокий уровень с начала мая.

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Почему криптовалюты растут

Кроме поддержки со стороны Илона Маска, росту крипторынка способствовало заявление компании Amazon. Она может позволить пользователям платить в таких криптовалютах, как биткоин, как только гигант электронной коммерции наймет для своей платежной команды руководителя цифровой валюты и блокчейна.

Больше всего от такого решения выиграют инвесторы, вложившие свои деньги в биткоин, утверждает Едул Патель, генеральный директор и соучредитель Mudrex.

Биткоин превысил отметку в 39 700 долларов. После того, как уровень 35000 долларов был пробит, рынок сошел с ума. Настроения во всем криптоспектре значительно улучшились. Сейчас все внимание направлено на следующий психологический уровень – 40000 долларов,

– сказал он.

Эксперты возлагают надежды на дальнейший рост биткоина. Заметим, что по состоянию на 26 июля 10:38 стоимость биткоина – 38600 долларов, по данным CoinMarketCap. То есть цена упала.