Сколько стоит майнинг биткоина в мире и в Украине: где это приносит прибыль

В мире криптовалют одним из вариантов работы является майнинг. Однако это достаточно дорогостоящее и энергозатратное занятие. Так что аналитики провели исследование, сколько стоит этот процесс в разных странах. В частности, в Украине.

Согласно результатам нового исследования от экспертов Управления энергетической информации США, Cable.co.uk и 911metallurgist, для майнинга одного биткойна необходимо 1449 киловатт-часов энергии. Для сравнения среднестатистическое домохозяйство в США тратит аналогичный объем энергии примерно за 13 лет.

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Сколько стоит майнинг в разных странах

Поэтому затраты на майнинг существенно зависят от стоимости энергоресурсов. Также на этот показатель влияет колебание цен и количество майнеров в сети приводит к постоянным изменениям необходимого объема энергии и конечной стоимости процесса.

В рамках исследования изучали данные из 198 стран. В целом средняя стоимость битнингового майнинга колеблется на уровне 35 404 долларов за монету. На момент создания этого материала, стоимость криптовалюты колеблется на уровне 23 325 долларов, согласно CoinDesk.

Следовательно в пятерку самых дорогих стран, где можно майнить биткойны входят:

Венесуэла – 246 530 долларов за 1 биткойн; Соломоновы острова – 142 581 доллар за биткойн; Антигуа и Барбуда – 89 412 долларов за монету; Микронезия – 82 442 доллара за биткойн; Кирибати – 82 243 доллара за монету.

Так что этот процесс в государствах из этого рейтинга далеко не прибыльный. Менее всего майнинг стоит в Кувейте. Там за добычу одного биткойна обойдется в 1393 долларов. В финансовом плане это означает, что майнеры могут получить прибыль в размере 19469 долларов.

В то же время в Украине стоимость этого процесса можно оценить в 12 744 долларов за биткойн, поэтому доход майнеров составляет примерно 7 тысяч долларов. Украина занимает 23 строчку из 198 стран в этом рейтинге.

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