Наибольшее количество за всю историю: какой новый исторический рекорд установил биткоин

В 2022 году количество так называемых "спящих" адресов биткоинов достигло абсолютного исторического рекорда. Этот показатель стремительно растет.

По разным причинам известно, что с некоторыми адресами биткоина годами не совершают никаких транзакций. Речь идет о значительных суммах денег.

Стоит внимания Вызовы на рынке труда: какие профессии перспективны и приносят доход несмотря на кризисы

Количество "спящих" биткоинов достигло рекорда

Согласно данным портала Bitinfocharts, по состоянию на 24 августа общее количество цифровых монет, хранящихся на неактивных адресах более 5 лет, достигло рекордной отметки – 17,87 миллиона биткоинов. Это более 90% от всех монет, которые сегодня в обращении (19,12 миллиона цифровых монет). За предыдущие 5 лет по состоянию на 1 января этот показатель останавливался на следующих уровнях:

2017 год – 4,34 миллиона биткоинов;

– 4,34 миллиона биткоинов; 2018 год – 5,7 миллиона биткоинов;

– 5,7 миллиона биткоинов; 2019 год – 7,63 миллиона биткоинов;

– 7,63 миллиона биткоинов; 2020 год – 9,16 миллиона биткоинов;

– 9,16 миллиона биткоинов; 2021 год – 12,27 миллиона биткоинов.

Неактивный адрес с самым высоким рейтингом содержит 79 957 биткоинов, которые оценивают примерно в 1,6 миллиарда долларов, исходя из рыночной стоимости криптовалюты на уровне 21 200 долларов. В общей сложности пять основных неактивных адресов содержат 185 096 биткоинов на сумму в 3,9 миллиарда долларов.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне. 21483 долларов за монету. Рыночная стоимость криптовалюты составляет 410,95 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Максимально стоимость цифровой монеты росла почти до 69 тысяч долларов за штуку. С начала года биткоин потерял больше чем 53% от своего пика.