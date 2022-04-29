Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников
Источник:телеграм Михаила Федорова
Криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников заблокированы. Через них россияне пытались обходить санкции.
Они больше не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
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Чьи аккаунты заблокировали
- Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел России Сергея Лаврова;
- Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова;
- Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева. Он находится под санкциями OFAC. По информации СМИ, связан с похищением биткоинов с биржи WEX.
Как россияне обходят санкции
Ранее Федоров сообщал, что россияне обходят санкции из-за "крипт" или других финансовых инструментов. Министр отмечал, чтобы прикрыть это, нужны тотальные цифровые санкции от всех платформ, бирж и ключевых проектов.
Таким образом, по словам министра, останутся определенные пути обхода санкций, но рисковые. Федоров подытожил, что нужно убрать ключевых игроков с поля боя и значительно усложнить процесс вывода средств.
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