Потрясения в рейтинге Forbes: какую позицию занимает Билл Гейтс после нового транша акций бывшей

Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс давно входит в рейтинг самых богатых людей мира. Однако, развод с Мелиндой Френч Гейтс стал причиной определенной турбулентности в списке Forbes.

Пара сейчас занимается распределением активов, которые она нажила в течение 27-летнего брака. После свежего транша от Билла Гейтса капитал его бывшей жены оценивается в 5,6 миллиарда долларов.

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Билл и Мелинда Гейтс делят состояние после развода

Факта получения Мелиндой Гейтс нового пакета акций было достаточно для того, чтобы Билл Гейтс временно потерял четвертую строчку в рейтинге Forbes. Ненадолго, основатель Facebook Марк Цукерберг опередил Гейтса. Согласно данным издания, сейчас состояние предпринимателя оценивается в 132 миллиарда долларов.

Благодаря новым документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США стало известно, что бывшая жена Гейтса получила акции инвестиционной компании Cascade Investment LLC стоимостью 2,4 миллиарда долларов. В мае, сразу после объявления о разводе, Мелинда Гейтс получила ценные бумаги на сумму 3,2 миллиарда долларов.

Билл и Мелинда Гейтс продолжают делить состояние после развода / Фото Getty Images

Мелинда также получила 3,3 миллиона активов крупнейшего автодилера США – AutoNation. Эти акции стоят примерно 392 миллиона долларов. Сегодня бывшей жене Билла Гейтса принадлежит 8,8% компании из Флориды. Инвестиционная компания Cascade также передала ей 2,8 миллиона акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов. Кроме того, она стала обладательницей 9,5 миллиона акций Canadian National Railway Co., которые тоже стоят чуть более чем 1 миллиард долларов.

Точно сказать, сколько Мелинда Френч Гейтс получит от Билла Гейтса после распределения всего состояния невозможно. Существует шанс, что миллиардер отдаст своей бывшей жене дополнительные активы, информацию о передаче которых не нужно раскрывать. В частности, речь идет о долях в частных компаниях или недвижимости.