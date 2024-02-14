Джефф Безос продал акции Amazon на миллиарды долларов за 4 дня

Согласно отчетам, Джефф Безос с пятницы по понедельник продал 12 миллионов ценных бумаг компании примерно на 2 миллиарда долларов. Аналогичную сделку бизнесмен совершил неделей ранее. Цена сделки также составляла примерно 2 миллиарда долларов.

Обратите внимание Быть готовым ко всему: как уже сейчас позаботиться о своем финансовом будущем на выгодных условиях

Даже после продажи ориентировочно 24 миллионов ценных бумаг на 4 миллиарда долларов бизнесмен остается крупнейшим акционером Amazon. Его доля составляет примерно 9%, по данным S&P Capital IQ. Кроме того, ранее сообщали, что Джефф Безос планирует до конца января 2025 года продать 50 миллионов акций компании Amazon через брокера Morgan Stanley.

Что стоит знать о динамике акций Amazon:

За последние 12 месяцев ценные бумаги компании, которую основал Джефф Безос, выросли более чем на 50%;

Более того, стоимость акций Amazon приблизилась к своему историческому рекорду;

Тогда как рыночная капитализация американской компании выросла до 1,75 триллиона долларов.

Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!