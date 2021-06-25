Безос и Маск решили сжечь свои деньги в космосе: что стоит за их желанием стать первым

Богатство – это однозначно желательна вещь в жизни каждого человека. Но, если подумать логически, потратить миллиард долларов почти нереально. Самый дорогой самолет в мире стоит 65 миллионов долларов, элитные автомобили обойдутся в несколько тысяч долларов каждая, стоимость пары очень красивых домов колеблется в пределах 20 – 30 миллионов долларов.

С благотворительностью все тоже не так просто, как кажется. Для того, чтобы эффективно распорядиться этими средствами необходимо создать специальную инфраструктуру и найти хороших специалистов. Именно так и сделал Уоррен Баффет, отдав часть своего богатства благотворительным фондам.

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Безос и Маск ведут борьбу за космос

Однако, есть несколько человек, которые кажется догадались, как можно решить эту "проблему". Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос просто решили завоевать космос. Они находятся в эпицентре новой космической гонки, которая буквально поможет им сжечь их капиталы. И, похоже, что они оба хотят выиграть.

Бизнесмены руководствуются различными мотивами. Джефф Безос убежден, что Земля – это прекрасное место, которое мы можем уничтожить с помощью промышленности и загрязнения. По его мнению, спасти планету и человечество можно, если переместить эти вещи на Луну или Марс. Маск считает, что климатические изменения – это серьезная угроза для Земли, и что единственный способ спасти людей, это убежать на другую планету. Например, Марс. Зато миллиардер Ричард Брэнсон просто хочет приятно провести время, ища острых ощущений, во время полета в космос. На фоне этого возникают опасения, что они готовы расширить границы безопасности и логики ради своих амбиций и победы.

Известно, что Безос планирует полететь в космос 20 июля вместе со своим братом Марком на борту ракеты компании Blue Origin. Главным конкурентом лидера списка Forbes является Ричард Брэнсон, который хочет сделать это первым. Тогда как Илон Маск надеется высадить людей на Марс к 2026 году. Это все может показаться безумием, но по словам человека из окружения основателя Amazon – это не просто соревнования компаний миллиардеров, скорее – это война за контракты от частных компаний и NASA.

Соперничество Маска и Безоса

Миллиардеры имеют разные взгляды на будущее космических путешествий. Они это выяснили еще в далеком 2004 году. С тех пор их соперничество только набирает обороты. В 2013 году SpaceX пыталась арендовать в NASA площадку для запуска ракет, заблокировав его использования Blue Origin, что привело к жалобам со стороны Безоса. Далее следуют борьба за специалистов и спор в твиттер, чья ракета лучше. Если есть область, где Маск получил очевидную победу, то это публичность, которая по мнению некоторых, помогает SpaceX получать контракты.

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Полет Безоса в космос действительно вырывает страницу из пьесы Маска. Хотя частично глава Amazon действительно стремится покинуть земную атмосферу и увидеть планету издалека. Кроме того, это прекрасная возможность привлечь внимание к Blue Origin. Если у него все получится, то он имеет хорошие шансы подписать контракт с NASA и пиарить свою компанию Blue Origin. Илон Маск пока не может похвастаться тем, что побывал на одном из своих космических кораблей. Но как далеко они готовы зайти, чтобы выиграть. Этот вопрос остается открытым.