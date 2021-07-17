День дарения подарков: 5 презентов миллиардеров, которые могут вас удивить

В субботу, 17 июля, в мире отмечают День дарения подарков. Этой традиции не пренебрегают и самые богатые люди мира, которые имеют возможность воплощать в жизнь любые идеи и желания.

Миллиардеры руководствуются совершенно разными мотивами, когда презентуют свои "дары". Кто-то стремится сделать приятно близким, а кто-то хочет помочь.

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Джефф Безос

Лидер престижного рейтинга Forbes Джефф Безос, состояние которого оценивается в 205 миллиардов долларов, сделал ценный подарок своей девушке Лорен Санчес. Это оказался самый дорогой особняк в Лос-Анджелесе стоимостью 165 миллионов долларов. По данным Business Today, миллиардер установил новый рекорд на рынке недвижимости Города Ангелов. Известно, что в доме, который находится в Беверли-Хиллз, есть несколько террас, сады, два дома для гостей, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа и тому подобное.

Билл и Мелинда Гейтс

Знаменитая пара, которая недавно сообщила о разводе и начала делить многомиллиардный капитал, представила своей дочери – Дженнифер – очень необычный и ценный подарок. В честь окончания Стэнфордского университета в 2018 году она получила настоящую конную ферму неподалеку от Нью-Йорка. По данным New York Post, ее родители заплатили почти 16 миллионов долларов. Кроме того, Билл Гейтс сделал необычный презент своему давнему другу Уоррену Баффету в честь его 90-летия. Основатель Microsoft приготовил праздничный торт, украсив его портретом гениального инвестора.

Роберт Смит

Известно, что в США одни из лучших университетов в мире, однако есть один нюанс – стоимость обучения. Часто молодые люди вынуждены брать займы для того, чтобы получить хорошее образование, которые выплачивают в течение многих лет. Однако, американский миллиардер и основатель инвестиционной компании Vista Equity Partners Роберт Смит в 2019 году зделал неоценимый подарок выпускникам колледжа Морхауз в штате Джорджия, оплатив их счета за обучение. Это примерно 40 миллионов долларов.

Гассо Платтнер

Немецкий бизнесмен и ценитель искусства подарил своим землякам настоящий музей. Он профинансировал восстановление этого здания на месте дворца Барберини, который был разрушен в 1945 году. Кроме того, миллиардер подарил организации шедевры из собственной коллекции. Среди них картины Моне, Нольде и Кандинского. Журнал Forbes оценивает капитал Платтнера и его семьи в 9,2 миллиарда долларов

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Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал подарок штату Калифорния в разгар пандемии коронавируса. Он приобрел почти 1300 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые передали в больнице Лос-Анджелеса. Губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал действия Илона Маска героическими.

Маск подарил штату Калифорния аппараты искусственной вентиляции легких / Скриншот твита миллиардера