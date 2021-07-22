Новая финансовая экосистема: самые богатые люди мира выбрали актив для приумножения своих денег

Криптовалюты уже стали неотъемлемой частью мира финансов. Деньги будущего заинтересовали как любителей, так и для профессионалов из сферы инвестиций. И похоже, что свой выбор сделали, те кого обычно называют не просто богатыми, а безумно богатыми людьми.

По данным Goldman Sachs, 60% семейных офисов, которые работают со сверхбогатыми людьми, интересуются криптовалютами. Из них 15% уже вложили деньги в цифровые монеты, а 45% – задумываются над этим.

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Самые богатые люди мира выбирают криптовалюты

Goldman сообщает, что сверхбогатые люди рассматривают цифровую валюту, как способ занять позицию для высокой инфляции, длительных низких ставок и других макроэкономических изменений после года беспрецедентных глобальных монетарных и фискальных стимулов. Участие в опросе банка приняли 150 респондентов.

Что известно о семейных офисах Это частные компании, которые занимается инвестициями и управлением богатством для состоятельных семей. Обычно, это активы, превышающие 100 миллионов долларов, с целью эффективного роста и передачи богатства между поколениями.

Интерес к криптовалютам, как биткоин, меняется от региона к региону. Goldman Sachs выяснил, что 24% семейных офисов в Северной и Южной Америке уже начали инвестировать в виртуальные деньги. В Азии и Европе этот показатель равен 8%. Столько же богачей с Ближнего Востока и Африки выбрали для инвестиций криптовалюты. В странах Азии 68% семейных офисов рассматривают инвестирования в виртуальные валюты, как один из вариантов в будущем, по сравнению с 39% в Америке и 35% в странах EMEA (Европы, Африки и Ближнего Востока).

Семейные офисы выбирают криптовалюты / Фото Unsplash

Согласно данным Goldman, о цифровых деньги вспоминали те семейные офисы, которые обеспокоены высокой инфляцией в мире.

Однако, не всем компаниям нравятся криптовалюты. 39% семейных офисов в мире заявили, что никогда не будут инвестировать в виртуальные монеты. Из них 49% обосновали свое решение высокой волатильностью криптовалют, а чуть менее 40% отметили, что пока им неудобно пользоваться имеющейся инфраструктурой.