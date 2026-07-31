Без этого документа пенсионерам придется платить за проезд

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд на некоторых видах транспорта. Эта льгота распространяется и на железную дорогу, но только на пригородные рейсы.

Как пенсионеры могут не платить за проезд?

Пенсионеры могут не платить за проезд только при наличии при себе пенсионного удостоверения, говорится в постановлении Кабмина"О бесплатном проезде пенсионеров на общественном транспорте".

Кроме того, нужно понимать, что эта льгота действует не на весь транспорт. В настоящее время она распространяется на:

трамваи;

автобусы;

троллейбусы.

А вот в метро и такси пенсионерам придется платить за проезд. Кроме того, есть важный нюанс, касающийся маршруток. Право и правила проезда пенсионеров в маршрутках определяет местная власть. Например, в некоторых городах пенсионеры имеют право ездить в маршрутках бесплатно, однако количество льготных мест на одном рейсе ограничено.

В настоящее время для подтверждения льготы пенсионерам не нужно иметь при себе именно бумажное удостоверение. Достаточно будет и электронного варианта в приложении "Дия".

К слову, пенсионеры имеют право на ряд других льгот. В частности, освобождение от земельного налога. Такая льгота доступна лицам, вышедшим на пенсию по возрасту и имеющим участок, соответствующий установленным лимитам.

Также пенсионеры могут получить бесплатную первичную юридическую помощь. То есть, например, консультацию или разъяснения от специалистов.