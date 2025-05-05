Фонд Баффета накопил рекордную сумму наличных денег

Компания Уоррена Баффета обнародовала отчет за первый квартал 2025 года в первые дни мая 2025 года. В частности, инвестиционный фонд Berkshire Hathaway сообщил о меньшей операционной прибыли за первые три месяца года. Тогда как запасы наличности компании выросли до рекордного показателя, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Операционная прибыль компании уменьшилась из-за страховых убытков, которые зафиксировали на фоне масштабный лесных пожаров, а также изменения валютных курсов. По итогам первого квартала, объемы наличности в компании оценили в рекордные 347,7 миллиарда долларов. На конец 2024 года объемы наличности Berkshire Hathaway оценивали в 334,2 миллиарда долларов,. Это свидетельствует, что компании сложно находить активы для покупки.

Что такое операционная прибыль

Это сумма прибыли, которая остается после вычета операционных расходов от валового дохода.

В 2024 году Баффет активно распродавал акции мировых компаний. Миллиардер, в частности, существенно сократил доли в компаниях Apple и Bank of America. Именно это помогло Баффету избежать серьезных потерь на фондовом рынке США, который обвалился из-за пошлин Трампа.

К тому же стоит добавить, что в Berkshire Hathaway в конце 2025 года будет новый глава. Уоррен Баффет, который возглавлял компанию 60 лет, объявил, что покидает пост генерального директора компании. Его преемником станет Грег Абель.