Трамп –угроза: как инвесторы бегут с рынков США в ЕС

Немецкая экономика борется с сокращением заказов и отсутствием конкурентоспособности. Однако на финансовых рынках акции растут – капитал бежит из США, спасаясь от президента Трампа.

Что происходит на фондовых рынках

В первой половине 2025 года европейские фондовые рынки впервые за много лет превзошли американские. Аналитики связывают такие изменения с президентом США Дональдом Трампом, пишет 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

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По словам инвестиционных менеджеров и экономистов, международные инвесторы вывели миллиарды с рынков США и переместили их в Европу. Основными причинами оттока капитала из Соединенных Штатов являются угрозы введения пошлин и непредсказуемость политики Трампа.

Почему инвесторы видят угрозу в Трампе

Поскольку президент США до сих пор реализовал свои первоначальные угрозы по пошлинам только в смягченной форме, страхи финансовых рынков относительно торговых войн между США и остальным миром также немного утихли. Впрочем, неуверенность в том, что что-то может повториться в любой момент остается.

Интересно! Склонность Трампа быстро отступать после агрессивных угроз принесла ему в финансовом мире прозвище "Тако" (Taco): "Трамп всегда трусит" (Trump always chickens out).

С оттоком капитала США международные денежные потоки изменили направление. Главными европейскими победителями стали фондовые рынки Германии, Испании и Италии, каждый из которых показал двузначный прирост. DAX вырос примерно на 16 процентов с начала года.

С другой стороны, фондовые рынки США зафиксировали лишь скромный прирост – менее чем 2%.

Куда направляются инвестиции

В течение многих лет инвестиции со всего мира стекались на финансовые рынки США. Эксперты уверены, что сейчас это не так: многочисленные индикаторы указывают на значительное перемещение инвестиционного капитала из США в Европу, а также в другие регионы, таких как Япония.

То, что в конце 2024 года было заметным преимуществом США в портфелях управляющих фондами, теперь превратилось в ощутимый недовес,

– отметил глобальный директор по инвестициям компании DWS, управляющей активами Deutsche Bank Винченцо Ведда.

Эксперт отметил две основные тенденции: повторное открытие Европы и европейских акций: интерес проявляется как со стороны Азии. Во-вторых, по словам Ведды, многие инвесторы почувствовали необходимость "уменьшить зависимость от США и усилить диверсификацию".