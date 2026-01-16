Украинцы с Дией на телефоне могут оформить новую помощь для семьи

Базовая социальная помощь – это новый формат поддержки семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Теперь вместо пяти различных видов государственных выплат можно получить одну объединенную.

Кто может получить новую помощь?

Поэтому семьям не придется каждый раз собирать отдельные документы. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Размер помощи, что привязан к базовой величине в 4 500 гривен, рассчитывают индивидуально. Он равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Сейчас сервис Дии позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете одну или несколько видов помощи:

помощь малообеспеченным семьям;

выплата на детей одиноким матерям;

временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно и тому подобное.

Обратите внимание! Семья должна выбрать: получать новую базовую социальную помощь или же оставить "классические" виды.



Услуга недоступна для тех, кто находится на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или за рубежом.

Как оформить выплату в Дии?

Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. Перейдите в раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь. Дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы. Если все устраивает, нажмите Подать заявлениеу, выберите Дия.Карточку. Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь их объединят в одну выплату. Подпишите заявление Дия.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется. После одобрения вы получите уведомление о назначении пособия.



Как оформить базовую социальную помощь онлайн / Фото Дии

Какую еще помощь можно получить через Дию?