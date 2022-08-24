Повреждение банкнот гривны: почему это делают банки и как действовать украинцам
Источник:Национальный банк Украины
Украинские банки в редких случаях имеют право портить банкноты гривны. Зачем это нужно – читайте дальше.
Если у банка нет возможности вывезти наличные деньги с учетом боевых действий или их вероятной угрозы, то необходимо перевести банкноты в неплатежное состояние.
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Поврежденные банкноты гривны
У украинских банков несколько вариаций для повреждения банкнот. Одно из них – просверление денег с несколькими ровными отверстиями. Также они могут использовать следующие способы:
- обрезать не менее 50% от общей площади банкноты;
- порезать банкноту пополам или на три части;
- повреждение специальными растворами или другими веществами, с помощью которых закрасят не менее 50% всей банкноты.
Зачем эта информация жителям Украины
В Нацбанке предупреждают, что на сегодняшний день существует риск попадания в обращение гривен, которые целенаправленно испортили банки, из регионов и территорий, временно находящихся под контролем врага. Речь идет о деньгах, которые могли похитить российские оккупанты или мародеры из захваченных отделений украинских банков.
Центробанк уже передал несколько соответствующих банкнот от банков на исследования. Нацбанк призывает и граждан, и бизнес в дальнейшем быть внимательными и учитывать эту информацию и не принимать поврежденные банкноты при наличных расчетах. Главная причина – они больше не являются платежным средством. Поэтому следует попросить о других.
Что еще нужно делать
Кроме того, следует сообщить полицейским о распространителях таких денег, чтобы остановить их незаконную деятельность. Если возникнут сомнения, то можно обратиться за помощью в любой банк. Во время военного положения повреждения банкноты невозможно обменять.
Эти деньги изымают из обращения для проведения проверки в НБУ. Также Нацбанк призывает банки принять дополнительные меры, чтобы исключить возможность попадания таких банкнот в их кассы.