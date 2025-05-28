Компании из ОАЭ хотят купить бизнес банка UniCredit в России: нюансы, на которые стоит обратить внимание

Сразу несколько компаний из ОАЭ хотят купить активы известного итальянского банка в России. Речь идет о банке UniCredit, который до сих пор работает на российском рынке.

Компании из ОАЭ хотят купить российский бизнес UniCredit

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов проявили интерес к активам итальянского банка UniCredit в России. Однако они хотят купить эти активы со значительной скидкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвестиционные фонды Asas Capital и Mada Capital планируют создать специальную структуру и объединиться с компанией Inweasta. Инвестиционная фирма Inweasta, которую создали в 2022 году, уже работает на рынке в России.Основателем компании Inweasta является Андрей Елинсон. Ранее он был главой компании "А1", а также входил в топовых менеджеров российской "Альфа-Групп".

Стоит добавить, что "А1" – это инвестиционный субхолдинг консорциума "Альфа-Групп", который создали в 1989 году. Среди создателей этого проекта российские олигархи Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, по данным Института постинформационного общества.

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Компании из ОАЭ хотят приобрести российский бизнес UniCredit со скидкой на уровне 60% от рыночной стоимости. При этом роль Inweasta в этом процессе может очень упростить сделку. Дело в том, что компания занимается решением трансграничных споров.

Для примера, в 2024 году эта компания выкупила бизнес чешской группы PPF на российском рынке. Для этого она получила разрешения от центрального банка и подкомитета по иностранным инвестициям.

В то же время итальянский банк UniCredit, который до сих пор работает в России, должен уйти с этого рынка. Это требование регуляторов. Более того, бизнес в России ставит под угрозу соглашение о покупке банка Banco BPM.