Уоррен Баффетт избавился от акций Apple и Bank of America

Уоррен Баффетт сократил количество акций Apple в портфеле Berkshire Hathaway на 50%. Суммарная стоимость проданных акций Apple и Bank of America составила 75,5 миллиарда долларов во втором квартале этого года.

Баффет продал акции двух компаний

Баффет сократил почти на 50% количество акций Apple в портфеле Berkshire Hathaway. Ранее их было 790 миллионов, а теперь 400 миллионов.

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Остаток акций Apple у Баффета оценивается в 84,2 миллиарда долларов.

Berkshire Hathaway сократила свою долю в технологическом гиганте Apple, рыночная капитализация которого превышает 3,3 триллиона долларов. В течение последнего квартала 2023 года генеральный директор Уоррен Баффет выставил на продажу 10 миллионов акций Apple. Кроме того, в первом квартале 2024 года Berkshire Hathaway уменьшил свою долю в компании еще на 13%.

К слову Berkshire также сократила свою долю в Bank of America до 41,1 миллиарда долларов. Компания владеет крупными пакетами акций таких компаний: