Конфликт в Красном море привел к тому, что количество нефтяных танкеров, проходивших через Суэцкий канал, существенно уменьшилось. Следует выделить, что это очень важный маршрут для мировой торговли.
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Экспорт российской нефти под угрозой в Красном море
Соответственно, эта ситуация ставит под вопрос поставки российской нефти в Китай и Индию, которые на сегодняшний день являются главными рынками сбыта для агрессора. По данным S&P Global Ratings, за первые 6 месяцев 2023 года на российскую нефть приходилось около 75% нефтяного трафика Суэцкого канала в южном направлении. Суда с нефтью направлялись именно в вышеупомянутые страны.
Компания AXSMarine, предоставляющая данные о судоходстве, информирует, что количество танкеров в Суэцком канале упало более чем на 50% за неделю (начиная с 15 января) по сравнению с предыдущим.
Таким образом, Россия предстала перед достаточно сложным выбором маршрута:
- Танкеры с нефтью могут идти вокруг африканского мыса Доброй Надежды, но это гораздо более долгий путь;
- Другая опция – Суэцкий канал, взимающий транзитный сбор, но сокращающий время в пути почти на две недели.
Маршруты для поставки нефти / Инфографика Reuters Graphics Reuters Graphics
В случае роста напряженности в Красном море и регионе также могут снова увеличить страховой взнос для танкеров, следующих по этому маршруту. Например, если страховой взнос повысят до 1,8%, то транспортировка через Суэцкий канал сравнится со стоимостью маршрута вокруг Африки, но без учета больших затрат на фрахт или топливо.
Эксперты из Vortexa добавляют, что за последние шесть месяцев российский экспорт составил около 20% экспорта в Китай и Индию, тогда как экспорт Саудовской Аравии в среднем – 15%. Однако в последние два месяца ситуация значительно изменилась. Дело в том, что российский экспорт снизился до 18%, но доля саудитов выросла на рынке до 16%.