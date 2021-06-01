Аргентина стала магнитом для майнинга биткоина: в чем секрет больших прибылей

Майнеры биткоина в Аргентине решили использовать неэффективность интервенционистской экономики в свою пользу. Речь идет о получении больших прибылей. Что именно способствует буму криптовалют в стране – читайте дальше.

Мир криптовалюты с начала 2021 года переживает пик майнинга. На фоне этого сверхнизкие тарифы на коммунальные услуги и восстановления контроля над капиталом помогает аргентинским добытчикам цифровых валют увеличить свой доход.

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Аргентина переживает бум Майнинг криптовалюта

В течение долгого промежутка времени криптовалюта была в Аргентине способом защиты от циклических экономических кризисов. В частности, речь идет о девальвации валюты, дефолтах, гиперинфляции и трехлетней рецессии, которая осложняется пандемией коронавируса.

Еще одной причиной, которая только ускорила поворот людей к цифровым валютам, является запрет покупать доллар в Аргентине. Новая волна спроса на виртуальные активы возникла из-за того, что криптовалюты не зависят от курса песо. В связи с этим на неофициальном рынке стоимость биткоина взлетела почти до 5,9 миллиона песо (62 тысячи долларов) против 3,4 миллиона песо (почти 36 тысяч долларов) по официальному курсу.

В Аргентине растет спрос на криптовалюты / Инфографика Bloomberg

Майнеры также получают выгоду от субсидий на электроэнергию для жилых домов, которые были внедрены политиками для завоевания дополнительных баллов среди избирателей. Аналитик Эсекьель Фернандес отметил, что несмотря на то, что Аргентина является импортером газа, потребители тратят на электроэнергию 2 – 3% от среднемесячного дохода. Это почти вдвое больше, чем в остальных странах Латинской Америки:

Бразилии,

Колумбии,

Чили.

В условиях инфляции, которая достигает 50% в год, и валютных ограничений, которые позволяют жителям страны законно конвертировать всего 200 долларов в месяц. Соответственно, большой спрос на альтернативные средства сбережения поддерживает падения песо.

Криптовалюты, которые генерируют майнеры, обычно продаются по параллельному курсу, но энергия оплачивается по субсидируемому курсу. На данный момент доходы очень высокие,

– сказал Бурбон.

Международные компании видят новые возможности

Мировые майнинговые компании уже обратили внимание на регион, где есть новые возможности. В прошлом месяце канадская компания Bitfarms Ltd. сообщила о подписании соглашения о прямом подключении к местной электростанции, чтобы потреблять до 210 мегаватт электроэнергии, работает на природном газе. Фирма имеет амбиции запустить одно из крупнейших предприятий по добыче биткоина в Южной Америке.

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Мы искали места, где были бы изменены системы выработки электроэнергии. Экономическая активность в Аргентине шла на убыль, а электроэнергия используется не полностью. Поэтому, это была беспроигрышная ситуация,

– сказал президент Bitfarms Джеффри Морфи.

Независимо от волатильности биткоина в ближайшие месяцы, майнинг в Аргентине почти полностью оставаться прибыльным для физических лиц. По крайней мере, пока правительство будет покрывать хотя бы часть расходов на электроэнергию.