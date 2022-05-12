Apple уже не самая дорогая компания мира: кто ее обошел

Компания Apple потеряла статус самого дорогого бренда в мире. Ее опередил нефтяной гигант Saudi Aramco.

Рыночная капитализация Aramco в среду, 11 мая, составляла чуть менее 2,43 триллиона долларов, согласно FactSet.

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В то же время, рыночная капитализация Apple упала более чем на 5% во время торгов в США в среду. Сейчас компания оценивается в 2,37 триллиона долларов.

Почему сменился лидер

Акции на энергетические компании и энергоносители растут. В то же время инвесторы избавляются от акций технологических компаний, опасаясь экономического спада. Так, акции Apple подешевели на 20% с момента своего пика в 182,94 доллара 4 января.

Это падение четко демонстрирует, как изменяются рынки в условиях, когда мировая экономика борется с:

ростом процентных ставок;

инфляцией;

проблемами цепи поставок

В то же время акции Aramco с начала года выросли более чем на 27%. В марте нефтяной гигант сообщил, что его прибыль за весь прошлый год более чем вдвое выросла из-за резкого роста цен на нефть.

Что известно о ценах на нефть

Марка нефти Brent торгуется на уровне 106 долларов за баррель 12 мая, по данным Investing.com. Еще в начале года цена была на уровне 79 долларов. То есть нефть подорожала на 34%.

торгуется на уровне 106 долларов за баррель 12 мая, по данным Investing.com. Еще в начале года цена была на уровне 79 долларов. То есть нефть подорожала на 34%. Такая же история с нефтью марки WTI – торгуется на уровне 104 долларов. С начала года подорожала на 37%.

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Это не в первый раз Saudi Aramco оказался на первом месте в рейтинге самых дорогих компаний мира. Он занимал эту позицию до 2020 года, когда его обогнала Apple.