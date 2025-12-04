Бывший владелец Pornhub может купить активы "Лукойла"

Бывший владелец контрольного пакета группы по индустрии развлечений для взрослых (в том числе сервиса Pornhub) Бернд Бергмайр недавно обратился в Минфин США. Бизнесмен стремится купить международные активы "Лукойла".

Что известно о продаже активов "Лукойла"?

"Лукойл" стремится продать свои активы из-за санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К властям США уже обратилось несколько покупателей, чтобы получить разрешение для проведения переговоров с "Лукойлом". В частности, интерес проявили такие нефтяные гиганты как:

Exxon Mobil;

а также – Chevron.

Интересно! Бергмайр отказался уточнить, какими именно активами он заинтересовался. Также неизвестно обращался ли бизнесмен непосредственно в "Лукойл".

Очевидно, что Lukoil International GmbH была бы отличной инвестицией, и любому повезло бы иметь привилегию владеть этими активами,

– отметил Бергмайр в комментарии изданию.

Заметим, что интерес к иностранным активам "Лукойла" ощутимо вырос в последнее время. Это произошло на фоне того, что в прошлом месяце Минфин США предоставил компаниям разрешение на начало переговоров с этим российским бизнесом.

Обратите внимание! Разрешение на переговоры должно действовать до 13 декабря. Затем планируется одобрение заключенных сделок. Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) считает, что такое решение позволит покупателям "сохранить очередь", сообщает Bloomberg.

Что известно об ограничениях против "Лукойла"?