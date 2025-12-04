Бывший владелец Pornhub может купить активы "Лукойла"
- Бернд Бергмайр, бывший владелец Pornhub, обратился в Минфин США с целью купить международные активы "Лукойла".
- Интерес к активам "Лукойла" вырос из-за недавнего разрешения Минфина США на переговоры с российским бизнесом.
Бывший владелец контрольного пакета группы по индустрии развлечений для взрослых (в том числе сервиса Pornhub) Бернд Бергмайр недавно обратился в Минфин США. Бизнесмен стремится купить международные активы "Лукойла".
Что известно о продаже активов "Лукойла"?
"Лукойл" стремится продать свои активы из-за санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
К властям США уже обратилось несколько покупателей, чтобы получить разрешение для проведения переговоров с "Лукойлом". В частности, интерес проявили такие нефтяные гиганты как:
- Exxon Mobil;
- а также – Chevron.
Интересно! Бергмайр отказался уточнить, какими именно активами он заинтересовался. Также неизвестно обращался ли бизнесмен непосредственно в "Лукойл".
Очевидно, что Lukoil International GmbH была бы отличной инвестицией, и любому повезло бы иметь привилегию владеть этими активами,
– отметил Бергмайр в комментарии изданию.
Заметим, что интерес к иностранным активам "Лукойла" ощутимо вырос в последнее время. Это произошло на фоне того, что в прошлом месяце Минфин США предоставил компаниям разрешение на начало переговоров с этим российским бизнесом.
Обратите внимание! Разрешение на переговоры должно действовать до 13 декабря. Затем планируется одобрение заключенных сделок. Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) считает, что такое решение позволит покупателям "сохранить очередь", сообщает Bloomberg.
Что известно об ограничениях против "Лукойла"?
Еще 22 октября стало известно о санкциях США против "Лукойла" и "Роснефти". Однако вступили в силу они только в ноябре.
США вводили эти ограничения, чтобы побудить Путина к миру. Но российский президент лишь высмеял эти санкции и заявил, что они ни на что не повлияют.
"Лукойл" уже пробовал реализовать свои активы. Ранее ими заинтересовался миллиардер Тодд Боэли – владелец английского футбольного клуба "Челси". Стало известно, что для покупки активов, этот бизнесмен создал консорциум совместно с неназванным инвестором из ОАЭ.