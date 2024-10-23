Выборы в США приближаются: почему акции медиаимперии Трампа резко пошли вверх
Источник:Reuters
Акции медиакомпании Дональда Трампа подскочили до самого высокого уровня с июля. Это произошло на фоне того, что ставки на исход выборов в США начали складываться в пользу Трампа.
Акции медиаимперии Трампа утроились в цене
Акции компании Trump Media & Technology Group, которая управляет платформой Truth Social, выросли на 9% и достигли отметки 34,17 доллара, сообщает Reuters. Поэтому, с момента падения до исторического минимума в сентябре, цены на акции почти утроились.
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Дело в том, что с момента выхода на рынок акции Trump Media стали популярными среди трейдеров, которые видят их как возможность заработать на прогнозах относительно победы Трампа на выборах 5 ноября.
Какова доля Дональда Трампа в компанииДональду Трампу принадлежит 57% компании, и стоимость его доли оценивается почти в 4 миллиарда долларов. Хотя выручка компании за июньский квартал составила лишь 837 000 долларов, рыночная стоимость акций достигает почти 7 миллиардов долларов. Впрочем, по словам аналитиков, это не отражает ее реальные финансовые показатели.
Какие шансы у Трампа на победу
Шансы Дональда Трампа победить Камалу Харрис, кандидата от Демократической партии, недавно выросли на платформах ставок:
- По данным Oddschecker.com, шансы Трампа на победу оцениваются примерно в 62%, тогда как Харрис имеет 38%.
- На платформе PredictIt контракты на победу Трампа торговались по 60 центов, а Харрис – по 46 центов.
- Платформа Polymarket также оценила шансы Трампа на победу в 64%, а Харрис – в 36%.