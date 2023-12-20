Акции японской Toshiba вывели из Токийской биржи

После 74 лет работы, 19 декабря, японскую Toshiba исключили из листинга Токийской биржи. Компания переходит в частную собственность группы инвесторов во главе с Japan Industrial Partners.

Почему так произошло

В течение долгого периода Toshiba испытывала много проблем и скандалов, что привело к его упадку. Сейчас в компании надеется на улучшение ситуации в будущем, но в последний торговый день стоимость ее одной акции упала до 4 590 иен (примерно 32 доллара).

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К инвесторам в чью собственность переходит Toshiba входят:

Japan Industrial Partners;

Orix;

Chubu Electric Power;

производитель микросхем Rohm.

Пока неизвестно, что будет с компанией в будущем. Гендиректор Toshiba Таро Шимада, который и дальше будет занимать этот пост, планирует обратить внимание на высокомаржинальные цифровые услуги. Тем не менее некоторые эксперты видят необходимость разделить компанию.

Например, профессор японского бизнеса в Калифорнийском университете в Сан-Диего Ульрике Шеде считает, что компании необходимо прекратить сотрудничать с низкомаржинальными бизнесами и сосредоточиться на более сильных коммерческих стратегиях для передовых технологий.

Toshiba – один из крупнейших работодателей Японии, обеспечивающий рабочие места для 106 тысяч работников. Также некоторые ее проекты важны для безопасности страны, поэтому правительство следит за ситуацией.

Также Toshiba объявила о сотрудничестве с Rohm в совместном производстве электрочипов. Вместе они планируют инвестировать около 2,7 миллиарда долларов в новые производственные мощности.