Рекордный рост: акции токийского метро подскочили на 45%

23 октября 2024, 16:30
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Financial Times

Акции токийского метрополитена выросли на 45% в первый день торгов на бирже. Компания смогла привлечь 2,3 миллиарда долларов, что стало крупнейшим IPO в Японии с 2018 года.

Крупнейшее за шесть лет публичное размещение акций

В среду состоялось крупнейшее за последние шесть лет первичное размещение акций в Японии. Цена акций стартовала на уровне 1 630 иен за акцию (около 10,75 доллара), что на 36% больше, чем прогнозировалось, пишет Financial Times. Позже цена поднялась до 1 768 иен и завершила день на уровне 1 739 иен, что на 44,9% больше от начальной цены.

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Таким образом, рыночная капитализация Токийского метрополитена выросла до примерно 6,7 миллиарда долларов, по сравнению с первоначальной оценкой в 4,6 миллиарда долларов во время IPO (Initial Public Offering), первичного публичного размещения акций компании на фондовой бирже.

Интересно! Листинг акций сопровождался масштабной рекламной кампанией на телевидении и активной работой банкиров, которые предлагали акции лично, обходя клиентов по домам. 

В этом процессе участвовали более 30 брокерских компаний. Половина акций компании принадлежит правительству Японии и городским властям Токио, тогда как другая половина – правительству Токио.

Что с индексом Nikkei 225

Эти размещения состоялись, когда индекс Nikkei 225 находился на уровне около 17 000. С тех пор индекс вырос более чем вдвое, частично благодаря институциональным инвесторам. Они делали ставку на то, что рост потребительских цен и попытки Банка Японии нормализовать монетарную политику подтолкнут домохозяйства к инвестициям в высокодоходные активы, такие как акции, используя часть своих сбережений.