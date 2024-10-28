Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, но произошло "неожиданное"

В рейтинге самых дорогих компаний в мире усилилась конкуренция за звание лидера. Статусу безоговорочного лидера угрожает компания Nvidia.

Самая дорогая компания в мире

На прошлой неделе в рейтинге самых дорогих компаний временно сменился лидер, пишет Reuters. Речь идет о компании Nvidia, которая составила конкуренцию техгиганта Apple.

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Nvidia возглавила рейтинг самых богатых компаний благодаря рекордному росту стоимости акций, которое спровоцировал невероятный спрос на ее ИИ-чипы. Рыночная капитализация компании составляла 3,53 триллиона долларов на момент достижения первого места в рейтинге. Компания Apple на тот момент опустилась на вторую строчку с капитализацией на уровне 3,52 триллиона долларов.

К теме! Nvidia не впервые возглавляла рейтинг самых дорогих компаний в мире. Аналогичный результат техгигант зафиксировал в июне, но тогда ее опередили Microsoft и Apple.

По состоянию на 28 октября 2024 года компания Apple снова вырвалась в лидеры. На момент создания этого материала, ее рыночная капитализация составляет 3,5 триллиона долларов, согласно данным Global Ranking. В то же время капитализация Nvidia колеблется на уровне 3,47 триллиона долларов.