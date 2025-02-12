В России резко взлетели акции российских компаний после разговора Трампа с Путиным

В России взлетели акции нескольких банков, компаний и бирж после разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают аналитики, такого взлета не было с лета 2024 года.

Общение Дональда Трампа с Путиным, которое длилось почти полтора часа 12 февраля, сильно повлияло на финансовую сферу России. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ.

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Резкий рост на Мосбирже

Индекс Мосбиржи после разговора Трампа с Путиным взлетел до 3100 пунктов. Последний раз такой высокий показатель фиксировался 9 июля 2024 года.

Россияне сообщают, что акции все еще продолжают расти.

Акции Мосбиржи выросли 12 февраля / Скриншоты

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривали о достижении мира в Украине, технологических возможностях и энергетике. Кроме основных тем, президенты говорили о ситуации на Ближнем Востоке и силе американского доллара.

Также президенты обсудили переговоры между Россией и Украиной. Трамп заявил, что их возглавят госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолц и специальный посланник Стив Уиткофф. Трамп считает, что эти переговоры действительно будут иметь успех.