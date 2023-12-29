Речь идет о 7 крупнейших компаниях, акции которых торгуются на американской фондовой бирже: Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Meta Platforms, Nvidia и Tesla. Именно эти техгиганты зафиксировали рост капитализации на рынке на 74% в 2023 году на фоне глобального ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.
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Капитализация 7 компаний превзошла экономику Германии
Общая капитализация техгигантов составляет 12 триллионов долларов, вырос на 5,1 триллиона долларов США. Для сравнения, это почти втрое больше, чем экономика Германии, которую в 2022 году оценивали в 4 триллиона долларов.
Ценные бумаги вышеупомянутых 7 компаний отвечают за большую часть роста Индекса S&P 500 в 2023 году. По всей вероятности, благодаря этому эталонный индекс, в который входят 500 крупнейших по капитализации компаний на бирже, приближается к бычьему тренду.
В то же время, в Saxo Bank заявили, что все эти компании играют значительную роль как в разработке, так и применении искусственного интеллекта, однако эта технология все еще не является главным двигателем их доходов.