ЕС изымает эту купюру из обращения: проверьте кошелек
- ЕЦБ принял решение о выводе 500 евро из обращения в 2019 году из-за частых подделок, но эта купюра еще действует и может быть обменяна.
- Сейчас существуют две серии евро, вторая серия (серия "Европа") была введена с 2013 по 2019 годы.
ЕЦБ принял решение о выводе 500 евро из обращения еще в 2019 году. Банк обосновал изменения тем, что эта купюра очень часто подделывалась. Более того, такие фальшивки использовали в мошеннических целях.
Можно ли использовать 500 евро сейчас?
500 евро остается действующей банкнотой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Читайте также Правда шокирует: эта тройка контролирует российские приарктические запасы редкоземельных элементов
То есть, ее можно свободно использовать. А также, при необходимости обменять.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает регулятор.
500 евро были в первой серии евровалюты. Во вторую – эту банкноту уже не включили
Какие серии евро находятся в обращении сейчас?
Всего сейчас существует 2 серии евро, сообщает Европейский центральный банк:
- Первая серия вошла в обращение 1 января 2002 года. Она состоит из номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
- Вторая серия вышла значительно позже. Она выпускалась с 2013 по 2019 годы.
Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– отмечает регулятор.
Название было дано этим банкнотам не просто так. Дело в том, что на них изображен мифический персонаж – принцесса Европы. Эта героиня родом из греческой мифологии.
Что еще важно знать о евро сейчас?
Евро подлежат свободному обмену в Украине. Нюансы возникают из-за состояния банкнот. Те, что имеют незначительные повреждения – можно спокойно обменять. А вот купюры, которые приобрели признаки значительного износа отдаются на инкассо по тарифам финучреждения.
Статистика показывает, что в прошлом году больше всего подделывали банкноту – 200 евро. Количество изъятых фальшивок этого номинала превысило 30% от общего количества.