ЕС изымает эту купюру из обращения: проверьте кошелек

ЕЦБ принял решение о выводе 500 евро из обращения еще в 2019 году. Банк обосновал изменения тем, что эта купюра очень часто подделывалась. Более того, такие фальшивки использовали в мошеннических целях.

Можно ли использовать 500 евро сейчас?

500 евро остается действующей банкнотой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

То есть, ее можно свободно использовать. А также, при необходимости обменять.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает регулятор.

500 евро были в первой серии евровалюты. Во вторую – эту банкноту уже не включили

Какие серии евро находятся в обращении сейчас?

Всего сейчас существует 2 серии евро, сообщает Европейский центральный банк:

Первая серия вошла в обращение 1 января 2002 года. Она состоит из номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторая серия вышла значительно позже. Она выпускалась с 2013 по 2019 годы.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– отмечает регулятор.

Название было дано этим банкнотам не просто так. Дело в том, что на них изображен мифический персонаж – принцесса Европы. Эта героиня родом из греческой мифологии.

Что еще важно знать о евро сейчас?