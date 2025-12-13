Выпускают ли купюру 500 долларов в 2025 году

В 2025 году выпуск банкноты номиналом 500 долларов не происходит. Однако еще в прошлом веке эта купюра таки существовала. Дело в том, что со временем ее вывели из обращения.

Почему 500 долларов больше не в обращении?

Банкноту номиналом 500 долларов вывели из обращения из-за отсутствия потребности в ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Обратите внимание! Как считается сейчас, ряд долларовых банкнот решили вывести из обращения, в частности, из-за попытки бороться с преступностью. Речь идет именно об отмывании денег.

Сейчас самым большим номиналом долларовых банкнот является 100. Однако еще в прошлом веке в обращении находились 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов.

Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня; однако большинство банкнот, до сих пор находятся в обращении, вероятно, находятся в руках частных нумизматических дилеров и коллекционеров,

– сообщает Бюро гравировки и печати.

Заметим, что сейчас 500 долларов считают именно коллекционным образцом. То есть, некоторые из этих банкнот можно продать коллекционерам за значительные средства.

Когда выводилась из обращения купюра 500 долларов:

печать банкноты 500 долларов была прекращена еще в 1945 году;

однако решение об окончательном выводе из обращения было принято уже в 1969 году.

Что еще необходимо знать о долларах?