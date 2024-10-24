Россияне не захотели давать своему правительству в долг 4 миллиарда долларов

Министерство финансов России признало оба первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа страны несостоявшимися. Сумма составляла 4 миллиарда долларов, пишут российские СМИ.

Займ правительства России

23 октября Министерство финансов России пыталось привлечь средства путем продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) на двух запланированных аукционах. Правительство планировало продать два типа облигаций общей стоимостью более 560 миллиардов рублей (примерно 4 миллиарда долларов США). Однако аукционы оказались неудачными, поскольку ни один покупатель не согласился на предложенные цены, что привело к их отмене.

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Участники начали размещать заявки на покупку облигаций с агрессивной доходностью на рынке внутреннего долга. Это изменение происходит на фоне растущих опасений, что повышение учетной ставки Центральным банком может превысить ожидаемые 20% годовых.

Напомним! Процентные деривативы сейчас отражают ожидания того, что Центральный банк России (ЦБ РФ) повысит ключевую ставку до 21% годовых. Участники рынка ожидают повышения ставки с нынешних 19% на заседании Банка России в эту пятницу или, возможно, на следующем заседании, если ставка будет повышена до 20%.

Участники рынка внимательно наблюдали за развитием событий, приведших к значительному снижению котировок ОВГЗ на вторичном рынке. Этот спад побудил инвесторов пересмотреть свои ценовые ожидания на первичном рынке. В ответ на это Министерство финансов России объявило эти уровни цен неприемлемыми, решив не предлагать ценные бумаги по текущим аукционным ценам.

Ранее Минфин России сильно увеличил план по размещению ОФЗ на IV квартал этого года по сравнению с предыдущими кварталами.

Пытаясь решить проблему дефицита средств, необходимых для выполнения плана заимствований во втором и третьем кварталах, Министерство финансов объявило о планах выпустить до 2,4 триллиона рублей (примерно 17 миллиардов долларов США) ценных бумаг по номинальной стоимости в течение октября-декабря. Однако усилия министерства столкнулись с проблемами, поскольку за первые четыре аукционных дня октября удалось продать облигаций лишь на 73,84 миллиарда рублей (730 миллиона долларов).