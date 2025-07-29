Национальный банк Украины планирует начать постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. В регуляторе свое решение объясняют тем, что этот номинал вышел из употребления и почти не используются при расчетах.

Когда планируют изъять из обращения 10 копеек?

Изъятие монет номиналом 10 копеек планируют начать с 1 октября 2025 года. Как отмечается, это позволит уменьшить расходы государства и банков на их изготовление, перевозки и обслуживания, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В то же время эти монеты будут оставаться законным платежным средством, пока не будет принято отдельное решение о полном прекращении обращения.

Почему 10 копеек изымают из обращения?

Сейчас в обращении находится примерно 5,5 миллиарда разменных монет, из которых более 4 миллиардов – именно 10 копеек. В то же время эти монеты потеряли свою роль в наличных расчетах, в отличие от 50 копеек, спрос на которые сохраняется, в частности в торговле.

Важно! НБУ и в дальнейшем будет чеканить монеты в 50 копеек. В 2025 году запланирован выпуск еще 20 миллионов штук.

Как 10 копеек будут изымать из обращения?

Банки смогут принимать монеты от населения и бизнеса для зачисления на счета или осуществления платежей, но обратно в наличный оборот они не будут возвращаться – их будут изымать и передавать НБУ на пересчет и утилизацию.

Если при расчетах в наличности монет номиналом 10 копеек не будет, будут действовать правила округления суммы в чеке, подобные тем, которые применялись после изъятия из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Сумма в чеке будет округляться по следующим правилам:

от 1 до 24 копеек – до 0 копеек в меньшую сторону;

от 25 до 49 копеек – до 50 копеек в большую сторону;

от 51 до 74 копеек – до 50 копеек в меньшую сторону;

от 75 до 99 копеек – до 0 копеек в большую сторону.

Округление будет касаться только наличных расчетов. При оплате картой или переводом сумма будет оставаться точной, как и сейчас.

По оценкам НБУ, введение округления не влияет существенно на уровень инфляции, поскольку меняется не цена отдельных товаров, а только общая сумма в чеке.