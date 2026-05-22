Яка буде пенсія, якщо зарплата 22 тисячі гривень

Кінцевий розмір пенсії залежить не тільки від зарплати. Важливу роль також грає кількість набутого страхового стажу. Яка буде пенсія, якщо мав дохід 22 тисячі гривень, розповідаємо далі.

Скільки треба пропрацювати, аби піти на пенсію?

Аби піти на пенсію, потрібно мати достатньо стажу. Мінімум залежить саме від вікової межі, повідомляє ПФУ.

У 2026 вимоги до кількості стажу такі:

для виходу на пенсію в 60 років , потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

, потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу; в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Зауважимо, до 2028 року ці вимоги зміняться. Як відомо, щорічно зростатимуть показники для 60 та 63 років, йдеться в Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Водночас для 65 років ситуація не зміниться. Тобто, в цьому віці і надалі буде достатньо 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 22 тисячі?

Розглянемо ситуацію, де особа хоче піти на пенсію якнайраніше. Тобто у 2026 році це:

в 60 років;

за наявності 33 років страхового стажу.

Також при розрахунках врахуємо, що:

громадянин виходить на пенсію на загальних умовах;

мав зарплату 22 тисячі гривень.

З урахуванням наведених даних, вийде, що пенсія складе приблизно – 8 тисяч гривень.



Яким буде розмір пенсії при стажі 22 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

Завдяки чому може зрости пенсія?