Російський НПЗ припинив роботу після української атаки, – ЗМІ

Нафтопереробний завод у Волгограді, що належить російській компанії Лукойл, призупинив переробку нафти з 29 травня. Це сталося після атаки українських безпілотників. Удари спричинили пожежу та пошкодження.

Що відомо про нафтопереробний завод у Волгограді?

Про це в понеділок, 1 червня, повідомили два джерела в галузі, про що пишe Reuters.

Читайте також Спрямовують тисячі дронів у тил Росії одночасно: CNN показали секретний софт ГУР

Україна продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Росії на тлі того, що мирні переговори щодо врегулювання війни зайшли в глухий кут,

– йдеться у матеріалі.

Минулого тижня губернатор Волгоградської області повідомив, що внаслідок атаки українських дронів загинула щонайменше одна людина. Ще двоє осіб отримали поранення.

За словами джерел, була зупинена установка первинної переробки нафти CDU-1. Сама на неї припадає близько 40% потужностей заводу.

Зверніть увагу! Також припинили роботу установки CDU-5 та CDU-6.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,5 мільйона тонн нафти. Це становить приблизно 5% загального обсягу переробки на російських нафтопереробних заводах.

Підприємство виробило 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Що відбулося на російському НПЗ у Волгограді?

Українські дрони зафіксували у ніч на 29 травня над Росією, зокрема над Волгоградом. Під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод.

У Генштабі підтвердили, що було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Зокрема, було зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти, а завод зупинив виробничі процеси.

Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Лукойл". Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти.