Хакер "виловив" майже 1000 цифрових гаманців режиму Путіна: деякі належать спецслужбам Росії 

Схоже, що один із хакерів вирішив використати блокчейн біткойна, як зброю проти Росії. Йдеться про те, що невідомий Робін Гуд міг отримати доступ до цифрових гаманців, які ймовірно належали спецслужбам держави-агресорки.

Про це повідомила компанія Chainalysis, яке стежить за рухом криптовалют, а також співпрацює з урядом США.

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Робін Гуд отримав доступ до російських криптогаманців

Повідомляють, що невідомий використав функцію документування транзакцій у блокчейні біткойна задля того, аби ідентифікувати цифрові гаманці, які контролюють представники російської влади. Зокрема, у звіті згадають розвідку держави-агресорки, Федеральну службу безпеки тощо.

Хакер зумів виявити 986 цифрових гаманців у рамках своєї операції, а також ймовірно міг взяти під свій контроль принаймні деякі з цих адрес. Він додав, що ці гаманці використовували для оплати хакерських послуг на замовлення Росії.

До теми! На минулому тижні з'явилися дані, що компанії доньок Володимира Путіна за 2022 рік зафіксували рекордні прибутки. Сумарно ці фірми заробили понад 1 мільярд рублів.

У Chainalysis наголосили, що вони можуть лише частково підтвердити цю інформацію. Вони додали, що принаймні три з виявлених гаманців у минулому пов'язували з офіційною Москвою:

Два з них були помічені під час масштабної кібератаки на тисячі державних недержавних установ у США та поза межами країни. Зокрема, під удар потрапили сервери компанії SolarWinds ;

; Третій гаманець використовували для оплати серверів, які використовували для російської кампанії з поширення дезінформації про вибори 2016 року.

Вперше він провів цю операцію за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого 2022 року невідомий Робін Гуд зі світу криптовалют змінив тактику та почав перерахувати цифрові кошти на рахунки українських волонтерів.

Ба більше, той факт, що хакер зумів отримати доступ до цифрових адрес, які контролює Росії свідчить про небезпеку для використання криптовалют представниками режиму Путіна.