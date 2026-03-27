Україна зірвала план Путіна заробляти на війні в Ірані

Україна атакувала нафтовий порт Усть-Луга. Удар був настільки сильний, що задимлення спостерігалося у Фінляндії. В результаті цієї атаки було пошкоджено резервуари для зберігання сирої нафти та нафтопродуктів.

Як Україна вплинула на доходи Росії?

Також під ударом України опинилося вантажне обладнання, повідомляє The Telegraph.

Читайте також Путін заробляє майже 800 мільйонів доларів у день через війну в Ірані

Важливо! Цей удар називають найбільшим у 2026 році.

Коли полум'я вирувало в терміналі, воно також розпалювало скарбницю Кремля, через що Україна виснажила критично важливе джерело доходів, коли Володимир Путін найбільше цього потребував. На знак побоювань Путіна щодо нестабільної економіки країни, як повідомляється, президент Росії у четвер увечері скликав олігархів на закриту зустріч, щоб попросити їх про пожертви на підтримку оборонного бюджету,

– вказує видання.

Росії відчутно "допомогла" війна в Ірані. Адже до початку цього конфлікту російські доходи від нафти та газу впали на 47%, якщо порівнювати з ситуацією у 2025 році. Цьому, зокрема, сприяли знижки, які була вимушена робити Москва, щоб реалізовувати сировину.

Коли розпочався конфлікт на Близькому Сході, Ормузька протока опинилася під майже повною блокадою. Відповідно, виник дефіцит нафти. До того ж відчутно злетіли ціни на енергоносії. На фоні цього США узгодили послаблення санкцій проти Росії. Американський уряд дозволив купувати російську нафту, яка застрягла в морі протягом місяця – до півночі 11 квітня.

Через це Росія отримала значні надходження. У березні від продажу нафти та газу Москва заробляла щоденно приблизно 760 мільйонів доларів, повідомляє The Telegraph.

Завдяки зростанню попиту, послабленню санкцій та відсутності впливу закриття Ормузької протоки, Росія стала неочікуваним переможцем іранського конфлікту, отримуючи прибуток від шаленого ринку, позбавленого приблизно однієї п'ятої його поставок,

– йдеться у повідомленні.

Наскільки залежна Росія від нафти?