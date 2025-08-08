Китайським покупцям почали пропонувати термінові партії російської нафти марки Urals. Це свідчить про зрушення на світовому нафтовому ринку на тлі посилення тиску на Індію з боку президента США Дональда Трампа.

Як Росія рекламує свою нафту?

За даними трейдерів, які побажали залишитися неназваними, постачання Urals з доставленням у жовтні пропонуються за зниженими цінами. Це викликало інтерес у державних і приватних нафтопереробних заводів Китаю, які зараз ведуть переговори про можливі закупівлі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Найдорожча нафта: скільки коштує 1 барель нафти на ринку у серпні

Хоча Китай – один з основних покупців російської нафти, що постачається як морем, так і трубопроводами, місцеві НПЗ в основному працюють з сортом ESPO, що видобувається та відправляється з родовищ на сході Росії.

Імпорт Urals, що відвантажується із західних портів, для китайських переробників не є звичним через віддаленість і високі транспортні витрати.

Чому Urals пропонують в Китаї?

Раніше президент США Дональд Трамп удвічі підвищив мита на весь імпорт з Індії, покаравши країну за закупівлі російської нафти. В результаті державні НПЗ Індії почали відмовлятися від нових партій російської нафти та шукати альтернативні ринки, вивільнивши обсяги, які можуть бути переорієнтовані на Китай.

Важливо! Міністр фінансів США Скотт Бессент, відповідаючи на питання про санкції проти країн, що купують російські енергоносії, не виключив введення мит і щодо Китаю.

При цьому, хоча КНР з її великими переробними потужностями та потребою в поповненні стратегічних запасів розглядається як потенційний ринок для Urals, неясно, чи скористається Пекін цією можливістю на тлі торговельної напруженості з США.

Які ціни на Urals?

Зараз, за словами трейдерів, з китайськими покупцями обговорюються постачання Urals з премією всього 1,50 долара за барель до Brent – проти приблизно 2,50 долара наприкінці минулого тижня.

Цікаво! Серед продавців – афілійовані з Росією трейдери, включаючи Litasco.

У липні китайська Shandong Yulong Petrochemical закупила партію Urals – випадок рідкісний.

Учасники ринку стежитимуть, чи продовжать закупівлі приватні НПЗ, так звані "чайники", а також державні компанії, що купують нафту як для власних заводів, так і для національного нафтосховища.

На тлі скорочення Індією спотових закупівель російської нафти деякі китайські НПЗ вже придбали кілька партій Urals з постачанням у жовтні. Однак навряд чи Китай зможе поглинути весь обсяг, що вивільнився після відходу Індії,

– зазначив аналітик Energy Aspects Цзянань Сунь.

Аналітики також зазначають, що Urals не є для китайських державних НПЗ базовим сортом, тому інтерес до його закупівель для стратегічного резервування обмежений.