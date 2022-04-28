Росіяни все ще обходять санкції через криптовалюту: у Мінцифри розповіли, як це припинити

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що росіяни обходять санкції через "крипту" або інші фінансові інструменти.

Михайло Федоров пояснив, що наразі вони шукають причину цієї проблеми та які організації допускають такі схеми.

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При цьому він зазначив, що публічно про це говорити не буде, аби не робити рекламу тим, хто не здогадався, що так можна робити.

Потрібні тотальні цифрові санкції від всіх платформ, бірж та ключових проєктів – тільки тоді не буде можливості їх обходити,

– розповів Михайло Федоров.

"Але все одно це працює, ми бачимо, що сотні тисяч людей покидають територію Росії, дуже багато з IT-спільноти, блогерів, людей з криптосфери. Вони бачать, що там немає можливості працювати та немає жодного сенсу там залишатися", – додав Федоров.

За його словами, певні шляхи обходу санкцій все ж залишаться, але ризикові. Системна робота дозволяє прибрати ключових гравців з поля бою і значно ускладнити процес виведення коштів.

В Міністерстві цифрової трансформації працює цілий департамент, який займається тим, щоб комунікувати з криптокомпаніями та зробити все, аби вони пішли з Росії.

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