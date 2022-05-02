Росіяни вкрали у Мелітополі сільськогосподарську техніку на 5 мільйонів: чому не можуть завести

Росіяни продовжують нахабно красти все що бачать в Україні. У тимчасово окупованому Мелітополі, Запорізька область, вони незаконно привласнили сільськогосподарську техніку на мільйони доларів.

Цього разу жертвою окупантів став дилерський центр "Агротек", який є офіційним дистриб'ютором американської компанії Deere & Company. Фірма, яка більше відома під маркою John Deere, спеціалізується на виробництві сільськогосподарської будівельної та лісогосподарської техніки тощо.

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Росіяни награбували техніки на мільйони доларів

Російські війська викрали у Мелітополі сільськогосподарське обладнання приблизно на 5 мільйонів доларів. Лише комбайни оцінюють у 300 тисяч доларів кожний. Загалом окупанта вдалося незаконно привласнити 27 одиниць сільськогосподарської техніки. Про це CNN повідомив місцевий бізнесмен, ім'я якого не розкривають з міркувань безпеки. Він також додав, що у лавах російських військ є угрупування, які конкурують між собою за награбоване.

Станом на 2 травня 2022 року вартість акцій компанії John Deere коливається на рівніза штуку. Ринкова капіталізація становить трохи більше ніждоларів, згідно з Yahoo!Finance.

Частину техніки перевезли до Чечні (700 миль), а іншу – до сусіднього села. Це вдалося з'ясувати завдяки системі GPS. Проте на окупантів чекав неприємний сюрприз: техніку заблокували дистанційно, тож вони не зможуть її використовувати. Попри це обладнання можна продати по частинах або здати на як металолом. Повідомляють, наразі техніку зберігають на фермі поблизу Грозного у Чечні.

За останні кілька тижнів стало зрозуміло, що росіяни крадуть сільськогосподарську техніку, зерно та навіть будівельні матеріали. Усе це відбувається паралельно з мародерством помешкань українців. Водночас викрадення цінної техніки від John Deere у Мелітополь свідчить про все більш організовану операцію, під час якої навіть використовували російську військову техніку.

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