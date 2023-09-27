Росія збільшує платежі за імпорт у юанях на тлі санкцій, а частка західних валют падає, – ЄБРР

Залежність Росії від Китаю зростає. Одна з важливих причин – активне збільшення використання юаня. Для офіційної Москви це також варіант для обходу західних санкцій.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії запровадили численні санкції, через що агресор частково випав із глобальної фінансової системи. На цьому тлі офіційна Москва все частіше використовує китайський юань, зокрема, в операціях, які пов'язані з імпортом.

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Залежність Росії від Китаю зростає

Станом на кінець 2022 року держава-агресорка використовує юань, щонайменше, для 20% власного імпорту. За рік цей показник зріс на 3%. Згідно зі звітом Європейського банку реконструкції та розвитку, у Росії фіксують відхід від фінансових операцій у доларах та євро. Ця частка впала до 67% з 80%.

Санкції країн Заходу також ускладнюють для Росії отримання значних обсягів імпорту з цивілізованого світу. До того ж торгівля з доларом, євро чи інших валют суттєво дорожча, за даними Financial Times. Також наголошують, що частка юаня непропорційно велика, коли йдеться про операції щодо товарів подвійного призначення.

Крім того, зафіксували збільшення використання китайського юаня у третіх країнах для торгівлі з Росією. Йдеться про держави, які не приєдналися до економічних санкцій проти Москви, а також мають зв'язки з Банком Китаю. Для прикладу, йдеться про Монголію та Таджикистан.

Нагадаємо, що після лютого 2022 року Росія значно збільшила співпрацю з китайськими кредиторами, адже більшість банків з країн Заходу покинули цей ринок. Повідомляють, що держава-агресорка отримує позики на мільярди доларів.