Масові обстріли України на вихідних: скільки витратила Росія на ракети

Протягом останніх кількох днів по всій Україні, на жаль, все частіше чути сирени, які попереджають про загрозу обстрілів зі сторони ворога. Якщо подивитися на це питання із фінансової точки зору, то стає зрозуміло, що росіяни готові витрачати сотні мільйонів на вбивства українців.

Зокрема, в останні вихідні червня, ворог випустив по території України від 60 до 80 ракет як з території як Росії, так і Білорусі. Принаймні так можна казати з врахуванням повідомлень від офіційних джерел. Йдеться про Командування Повітряних сил ЗСУ та місцевих адміністрацій.

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Масштабні ракетні обстріли України

Росіяни за ці дні вдарили по українських містах майже всіма видами ракет, які були залучені з початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Йдеться про такі категорії ракет:

"Точка-У",

Х-22,

"Онікс",

"Іскандер",

"Калібр",

Х-101

Нагадаємо, що у ті дні найпотужніше обстріляли Житомирщину. У регіон випустили близько 30 ракет. На щастя, сили ППО змогли збити 10 ворожих ракет. Тоді як Чернігівську область атакували двома десятками ракет. Також під удар потрапили наступні регіони та міста України:

Київщина,

Хмельниччина,

Львівщина,

Дніпровщина,

Миколаїв,

Харків,

Київ.

Зокрема, повідомляють, що з врахуванням наявної інформації, у сторону столиці України могли випустити 4 – 6 ракет. За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Київ окупанти атакували з літаків Ту-95 і Ту-160. Стріляли ракетами категорії Х-101 з території Каспійського моря.

Скільки це коштувало Росії

Згідно з підрахунками видання Forbes, лише на обстріли головного міста України 26 червня, росіяни витратили 50 – 80 мільйонів доларів. Тоді як загальна вартість російських ракет може коливатися у діапазоні від 150 до 220 мільйонів доларів.

Варто враховувати, що часом не вдається визначити точну кількість російських ракет або їхній вид. Тому неможливо підрахувати точну суму. Для вищезазначених розрахунків використовували такі оцінки вартості ракет:

Х-101 – 13 мільйонів доларів,

доларів, "Калібр" – 6,5 мільйона доларів,

доларів, "Іскандер" – 3 мільйони доларів,

доларів, "Онікс" – 1,25 мільйона доларів,

доларів, Х-22 – 1 мільйон доларів,

доларів, "Точка-У" – 0,3 мільйона доларів.

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