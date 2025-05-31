"Прискорене використання тумбочки": Кремль знайшов спосіб власноруч задушити рубль

Росіяни намагаються рятуватись від банкрутства "прискореним використанням тумбочки". Водночас це душить рубль з іншого боку.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що друкування рублів на верстаті послаблює його курс щодо долара й інших валют.

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Гроші "з тумбочки"

Фурса зазначив, що "в тумбочках" росіян накопичені не рублі, а іноземна валюта – юані та золото. Росіяни почали активніше використовувати "тумбочку". Вони дають банкам юані, а банк їх кредитує в рублях. Російська економіка драйвиться грошами, які вони через банки проганяють.

Банки йдуть і продають усе це. Продаючи дуже активно свій фонд національного добробуту, вони роблять інтервенцію на локальний ринок. Приховане посилене використання "тумбочки" призводить до послаблення курса рубля,

– зауважив інвестиційний банкір.

Він додав, що проблеми в російському бюджеті величезні, але їх держава поки намагається вирішити. Вона рятує компанії, бо в ній немає нормальної ринкової економіки. Там є клани, які можуть розраховувати на державну підтримку.

Росія ввімкне друкарський верстат

За словами інвестиційного банкіра, з курсом рубля – парадокс. Росії потрібний слабкий курс рубля, щоб фінансувати шалений дефіцит бюджету. За квітень 2025 року дефіцит склав 1 трильйон рублів. Якщо весь рік буде, як квітень, то дефіцит буде 12 трильйонів рублів.

"З одного боку їм потрібен слабкий рубль, щоб фінансувати бюджет. З іншого боку слабкий рубль робить сильнішою інфляцію. Інфляція з минулого року є найбільшим викликом для економіки Росії. Хоч вони й розповідали всім, що можуть воювати вічно", – наголосив Фурса.

Він продовжив, що росіяни спалювали гроші у військовій економіці. Це призвело до зростання інфляції. Центробанк підняв ставку до 21%. Це й душить економіку Росії. Тож, їм треба сильний рубль, щоб протистояти інфляції, та слабкий – щоб фінансувати бюджет.

Росія буде вмикати друкарський верстат. Вона не буде урізати соціальні виплати. Росіяни вже й без того порізали проєкти, зокрема, різних будівництв. Утім це всього на 100 мільярдів рублів,

– підкреслив інвестиційний банкір.

Як він зазначив, це не допомагає. Росія, швидше за все, змусить Центробанк друкувати гроші.