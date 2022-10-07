Міжнародні резерви Росії різко скоротилися: коли було зафіксовано рекорд

У Росії виникає все більше проблем на фінансовому ринку. Зокрема, йдеться про скорочення обсягів міжнародних резервів держави-агресорки.

Нові та актуальні дані оприлюднив російський центральний банк. Зокрема, станом на 1 жовтня цей показник знизився майже на 25 мільярдів доларів США або на 4,41% всього за місяць.

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Міжнародні резерви у Росії зменшуються

На початок жовтня 2022 року йдеться про понад 540,7 мільярда доларів. Додають, що 30 вересня обсяг міжнародних резервів держави-агресорки зменшилися на 1,6% або 9 мільярдів доларів у результаті "негативної переоцінки".

Державний борг США досягнув нового історичного рекорду. Ця цифра зросла до понад 31 трильйона доларів . У Фонді Пітера Г. Петерсона заявили, що тепер йдеться про більше ніжборгу для кожного жителя країни.

Цікаво, що 18 лютого 2022 року міжнародні резерви Росії оцінювали у 643,2 мільярда доларів США. Це історичний максимум. Далі цей показник почав зменшуватися.

Крім того, після повномасштабного нападу Росії на Україну наприкінці лютого країни Заходу та їхні партнери почали запроваджувати санкції проти агресора. Зокрема, до переліку обмежень входить замороження суттєво частини золотовалютних резервів Росії. Йдеться про 640 мільярдів доларів США.