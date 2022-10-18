На шляху до нових максимумів: які три країни допомагають рятувати Росію на ринку нафти

Нафта – це одне з найважливіших джерел доходів для Росії. Після повномасштабного вторгнення в Україну кошти від продажу сировини стали ще важливішими для офіційної Москви.

Напередодні запровадження обмежень на російську нафту від ЄС три країни активізували свої зусилля із закупівлі сировини агресора. Додамо, що раніше Європа була одним із найбільших ринків для Росії.

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Три країни активно купують російську нафту

Наразі на ринку фіксують помітне збільшення обсягів сирої нафти на танкерах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення. Відповідно це ускладнює процес моніторингу російського експорту.

Проте більшість цих суден потрапляє в Індію, а менша кількість прямує до Китаю. Саме ці країни майже з самого початку повномасштабної війни Росії проти України збільшили обсяги закупівель нафти від держави-агресорки.

З врахування цих суден з нафтою у розрахунках фіксують системне збільшення загального потоку російської нафти до Туреччини, Китаю та Індії протягом останніх тижнів. Крім того, додають, що наразі офіційна Анкара відіграє дуже важливу роль у цьому процесі. Також саме ці три країни також допомогли Росії після 24 лютого втриматися на ринку нафти.

Фактор санкцій та експорт нафти з Росії

Проте часу для транспортування сирої нафти з балтійських портів Росії до Китаю та Індії залишилося не так багато. Адже санкції Європейського Союзу, які позбавлять судна страхування та інших послуг, набудуть чинності на початку грудня 2022 року. Тож танкери з російською нафтою мають вирушити з портів приблизно до 21 жовтня.

У червні 2022 року обсяги імпорту російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини досягли позначки у 2,2 мільйона барелів на день. За чотири тижні до 14 жовтня цей показник впав приблизно до 350 тисяч барелів нафти на день. Водночас експорт Росією чорного золота до Туреччини зріс у цьому році до максимального рівня. Актуальна вартість найвідомішої марки нафти з Росії:

За даними порталу Investing.com, барель Urals наразі коштує 72,57 долара за барель;

за барель; З початку торгів у вівторок, 18 жовтня, ціна впала на 2,51%.

Тоді як обсяги танкерів, остаточне місце прибуття яких наразі невідоме, настільки великі (еквівалентні 450 тисяч барелів на добу), що ці країни можуть зафіксувати нові максимуми щодо обсягів придбання російської нафти після початку повномасштабної агресії проти України, як тільки стануть відомі всі дані стосовно місць призначень цих суден.