Два тоталітарних режими відмовилися від долара США: які валюти будуть використовувати

Іран за останні роки став одним із ключових партнерів Росії. Зокрема, повідомляють, що Москва може отримати іранські балістичні ракети. Проте наприкінці 2023 року сторони уклали важливу угоду, яка стосується торгівлі.

Йдеться про домовленість між Росією та Іраном про відмову від долара США у двосторонній торгівлі. Чиновники з обох країн завершили переговори буквально в останні дні минулого року.

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Іран та Росія відмовилися від долара США

Натомість країни, проти яких США запровадили численні санкції, домовилися торгувати у національних валютах. Йдеться про рубль та іранський ріал. Остаточне рішення ухвалили на зустрічі очільників центробанків Ірану та Росії.

Згідно з цією угодою, банки та інші учасники економічного ринку зможуть використовувати інфраструктуру, включно з міжбанківськими системами, які не пов’язані з SWIFT, для проведення операцій у локальних валютах.

Нагадаємо, що ще напочатку 2023 року повідомляли, що Іран та Росія вирішили створити власний стейблкойн, вартість якого буде прив'язана до золота. Водночас використовувати її нібито планували для проведення транзакцій у рамках торгівлі між країнами Перської затоки.