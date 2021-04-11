Історичний рекорд: чому ринок нерухомості в країнах Скандинавії може "вибухнути"

Нерухомість у країнах Північної Європи – Норвегія, Швеція, Данія, Ісландія та Фінляндія – неочікувано стала епіцентром запеклої боротьби інвесторів. Чому так сталося – читайте далі.

За даними компанії нерухомості Newsec, яка розпоряджається фондами клієнтів на суму в понад 80 мільярдів доларів в скандинавських країнах, кількість угод виросте більше, ніж на 10% у 2021 році та досягне рекордних 60 мільярдів доларів.

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Привабливий регіон

Такого попиту на нерухомість в цьому регіоні раніше ніколи не спостерігалося. Невелика, але багата Скандинавія приваблює інвесторів, які прагнуть знайти стабільні та довготривалі потоки коштів на тлі наднизьких процентних ставок.

Цьому процесу сприяють два важливих фактори:

стабільна політика,

освічене населення.

Зокрема, у Швеції, яка є однією з найбільших економік Скандинавії, за три місяці поточного року встигли укласти угод у сфері нерухомості на 46 мільярдів крон (5,3 мільярда доларів). Це найуспішніший квартал в історії країни.

Крім того, що вартість житла у країні знову і знову оновлює історичні максимуми. Міністерка фінансів Швеції Магдалена Андерссон зазначила, що на фоні такого стрімкого розвитку ринку, держава має вжити заходи для того, щоб гарантувати розумний баланс між попитом та пропозицією.

Реакція влади

Андерссон додала, що пандемія коронавірусу змінила пріоритети населення щодо витрат. Протягом останнього року люди почали більше вкладати кошти у своє житло, а не в товари та послуги. Представниця шведського уряду підмітила, що зараз варто зосередитися на тому, щоб ринок просто "не закипів".

Ми вживаємо заходи, загалом необхідні для збільшення пропозиції на ринку нерухомості. Зокрема, йдеться про інвестиційну підтримку для будівництва нового житла,

– заявила Андерссон.

Знайти комерційну нерухомість для придбання стає все важче. Наприклад, американська корпорація Blackstone Group Inc., яка протягом останніх років збільшує свою присутність в Скандинавії, зараз сфокусувала свою увагу на складських та логістичних об'єктах. Проте, остання спроба компанії отримати такі активи провалилася.

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Головна причина – попит перевищує пропозицію. У зв'язку з цим, деякі гравці на ринку почали продавати свої активи зі знижкою, таким чином збільшуючи увагу клієнтів до своєї пропозиції.

Найімовірніше, що пропозиція й надалі буде падати, оскільки великі інвестиційні інституції заповнили свої портфелі активами у сфері нерухомості. В Осло понад 67% офісної нерухомості уже контролюють інвестори, які готові грати на довгій дистанції.

Інвестиційний портфель – цілеспрямовано сформована сукупність об’єктів фінансового та/або реального інвестування, призначена для реалізації попередньо розробленої стратегії, що визначає інвестиційну мету.