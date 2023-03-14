Рекордно успішний рік для найбільшої нафтової компанії у світі: головні причини успіху

Публічна нафтова компанія, яка належить Саудівській Аравії, за минулий рік отримала рекордний прибуток. Йдеться про Saudi Aramco. Більше про фінансові успіхи нафтового гіганта – далі у тексті.

Саудівська Аравія відіграє вкрай важливу роль на ринку нафти. У 2019 році державна компанія Saudi Aramco вийшла на фондовий ринок, заробивши 25,6 мільярда доларів за продаж 3 мільярдів акцій, повідомляє CNBC.

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Найуспішніший рік для Saudi Aramco

Вже у 2022 році нафтовий гігант Saudi Aramco зафіксував рекордні прибутки, які оцінили у 161,1 мільярда доларів. Про це компанія повідомила у фінансовому звіті. Ці результати варто порівняти з показниками минулих років:

Прибуток Saudi Aramco порівняно з 2021 роком виріс на 46,5%;

Загалом за минулий рік компанія з Саудівської Аравії показала найкращі результати з 2019 року.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Saudi Aramco коливається на рівні. Ринкова капіталізація компанії наразі становить, за даними Global Ranking

. Saudi Aramco є другою найдорожчою компанією на ринку, поступившись лише Apple.

Причини рекордних прибутків Saudi Aramco

У 2022 році ситуація на енергетичному ринку була досить складною. Одним із важливих та потужних факторів впливу була повномасштабна війна Росії проти України. Це призвело до зростання цін на нафту.

Також фінансовим успіхам нафтового гіганта сприяли рекордні обсяги виробництва за минулий рік. У Saudi Aramco також відзначити такі аспекти. Йдеться про:

Зростання обсягів продажу нафти;

Вищий рівень доходів стосовно реалізації продуктів нафтопереробки.

В останньому кварталі 2022 року компанія з Саудівської Аравії виплатила інвесторами збільшені дивіденди у розмірі 19,5 мільярда доларів. Це стало певною несподіванкою, оскільки у четвертому кварталі нафтовий гігант зафіксував незначне зниження доходів.