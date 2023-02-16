Творення історії: країна, яка раніше страждала від нестачі енергоносіїв, почала експорт нафти

Вперше в історії Ізраїль почав експортувати нафту. До цього вразливим місцем країни була нестача внутрішніх енергоносіїв. Більше деталей про історичну зміну – читайте далі.

Ізраїль має можливість почати експорт нафти завдяки розробленому родовищу Каріш у східному Середземномор'ї. Над цим працювала компанія Energean.

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Ізраїль почав експорт нафти

Процес видобування нафти у Каріші почали наприкінці 2022 року. Старт експорту зафіксували у понеділок, 13 лютого 2023 року. Для транспортування першої партії ізраїльської нафти використали плавучу установку для зберігання та розвантаження нафти Energean Power. Крім того, під час цього процесу ухвалили рішення про застосування додаткових заходів безпеки.

Ця установка є частиною проєкту, який був у центрі політичних дискусій через місце її розташування – у минулому спірний морський кордон між Ізраїлем та Ліваном. Проте після кількох років непрямих переговорів, які проходили з підтримкою США, сторонам вдалося досягнути домовленостей щодо демаркації кордону.

Нові очікування для сектору

За останніми прогнозами, обсяги видобування газу та нафти компанією Energean на родовищі Каріш збільшаться з приблизно 41 тисяч барелів на день до 150 тисяч барелів на добу до 2023 року та до 200 тисяч барелів на день у 2024 році.

Водночас імпорт сировини все ще залишається важливою частиною для нафтопереробного сектору Ізраїлю, який виробляє 300 тисяч барелів нафти на добу. Внутрішній попит країни становить 250 тисяч барелів на добу.

Вразливе місце Ізраїлю

Протягом майже всієї історії існування держави Ізраїль енергетичний сектор був слабким місцем через відсутність власного видобування гази та нафти. Після здобування незалежності у 1948 році чимало потужних виробників нафти на Близькому Сході відмовилися від співпраці з новою країною.

За останні десятиліття ситуація суттєво змінилася, оскільки залежність Ізраїлю від імпортної сировини зменшилася після відкриття водах східного Середземномор'я. Для прикладу, найбільше газове родовище країни почало функціонувати у 2019 році. Йдеться про "Левіафан".

Найбільший у світі незалежний нафтовий трейдер Vitol уклав угоду на реалізацію та продаж сировини з родовища Каріш на міжнародному рівні.