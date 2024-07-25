Як перетворити 5 копійок на 10 тисяч гривень в Україні: перевірте свої гаманці

Українці можуть заробити тисячі гривень, продавши лише одну монету. Для прикладу, колекціонери прагнуть отримати 5 копійок старого зразка.

Яку монету можна продати за 10 тисяч гривень

Проте поціновувачі готові платити буквально тисячі гривень далеко не за всі монети номіналом 5 копійок. Вони прагнуть отримати лише певні різновиди.

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Зокрема, йдеться про монети різновиду 1.1Аак 1992 року. За даними фахівців, вартість таких екземплярів коливається від 4000 до 10 000 гривень. Монети, які стільки коштують, мають такі особливості:

середній зуб тризуба – з потовщенням у верхній частині;

одиниця в даті – вона з хвостиком;

гроно №2 – у формі прямокутного трикутника;

гурт з великою насічкою.

Колекціонери готові платити тисячі гривень за рідкісні монети / Скриншот "Монети-ягідки"

Додають, що невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті, оскільки на монетному дворі припустилися помилки. Тож, саме такі монети хочуть викупити нумізмати.

Нагадаємо, що за монету номіналом 25 копійок різновиду 5.1ДАг 1992 року можуть заплатити від 5000 до 7000 гривень.