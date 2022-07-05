Forbes назвав наймолодшу мільярдерку світу, яка створила себе сама: хто нею став

Всесвітньо відома співачка Ріанна успішно реалізувала себе не лише у музичній індустрії, але й створила прибутковий бізнес. Результат зусиль зірки світового масштабу зафіксований на її банківському рахунку.

Наразі 34-річна співачка та засновниця брендів Fenty Beauty, Fenty Skin та SavageXFenty володіє статусом наймолодшої мільярдерки у світі, яка створила себе сама.

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Успіх Ріанни на бізнес арені

На момент створення цього матеріалу Forbes оцінює капітал зірки у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ріанна третій рік поспіль потрапляє до рейтингу найзаможніших жінок США. Вона посідає 21 сходинку та є єдиною мільярдеркою до 40 років.

Найбільше Ріанні приніс саме її бізнес, і лише частина цього капіталу припадає на її музичну та акторську кар'єри. Зокрема, косметична компанія, якою вона володіє разом із французьким гігантом LVMH, у 2020 році принесла дохід у розмірі 550 мільйонів доларів. Додамо, що очільником та власником компанії LVMH є Бернар Арно – друга найбагатша людина світу. Його капітал Forbes оцінює у 143,9 мільярда доларів.

Крім того, у березні стало відомо, що компанія Savage X Fenty lingerie працює з консультантами над IPO (первинне розміщення акцій на біржі). Потенційно бренд можуть оцінити у 3 мільярди доларів. Ріанні належить 30% цього підприємства.яке потенційно може бути оцінене в 3 мільярди доларів.

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