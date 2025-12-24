Правила одні для всіх: Нацбанк прокоментував закриття рахунків Revolut в Україні
- У НБУ наголосили, що всі компанії, які надають фінансові послуги в Україні, повинні пройти авторизацію і дотримуватися місцевого законодавства.
- Revolut продовжить обслуговувати рахунки українців, які проживають в країнах Європейської економічної зони.
У понеділок, 22 грудня, британський банк Revolut попередив українських клієнтів про закриття їхніх рахунків. Компанія вийшла на ринок України в лютому, однак мала проблеми з лінцензією.
Що в НБУ кажуть про закриття Revolut?
Зрештою, ситуацію офіційно прокоментували в Національному банку України в середу, 24 грудня, передає 24 Канал. Там заявили, що "правила єдині для всіх".
У НБУ наголосили, що підтримують відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій у країні, зокрема зацікавлені в тому, щоб на вітчизняний ринок приходили великі іноземні гравці.
Однак "правила єдині для всіх" – будь-яка компанія, що має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до місцевого законодавства, а також дотримуватися вимог про захист прав споживачів і рекламу.
Зверніть увагу! Йдеться про закриття відкритих через Revolut Bank UAB рахунків. Компанія продовжить обслуговувати рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони.
До слова, Revolut повідомляв НБУ про наміри припинити надавати послуги резидентам України. Водночас державна інституція відкрита до регуляторного діалогу з компанією та вітає будь-яку авторизовану належним чином форму її присутності на фінансовому ринку країни.
НБУ забезпечить оперативний розгляд пакета документів стосовно авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства,
– йдеться в заяві.
Чому Revolut виходить з ринку України?
Revolut почав працювати на українському ринку в лютому, користуючись ліцензією в ЄС свого литовського банку.
Незабаром НБУ закликав установу отримати українську ліцензію згідно з законом України "Про банки та банківську діяльність". Сторони вели діалог, однак не змогли домовитися.
У квітні Revolut тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів з України, а тепер – оголосив про закриття їхніх рахунків.